Трехэтажный ресторан загорелся в московском парке Зарядье

Московский трехэтажный ресторан в парке Зарядье охватил огонь. С места происшествия в небо устремился густой черный дым.
Возгорание произошло 28 мая в районе 10:00. Очевидцы указывают, что от заведения в небо поднимается дым. В связи с пожаром из здания эвакуировали примерно 50 человек, передает Telegram-канал 112. На борьбу с огнем отправились сотрудники МЧС России. На данный момент сведений о пострадавших нет.
До этого пожар возник на третьем этаже торгового комплекса «Садовод». Спасателям удалось ликвидировать его после локализации.