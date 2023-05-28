Трехэтажный ресторан загорелся в московском парке Зарядье

Возгорание произошло 28 мая в районе 10:00. Очевидцы указывают, что от заведения в небо поднимается дым. В связи с пожаром из здания эвакуировали примерно 50 человек, передает Telegram-канал 112. На борьбу с огнем отправились сотрудники МЧС России. На данный момент сведений о пострадавших нет.