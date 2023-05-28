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Газета The Telegraph написала об отчаянных попытках ВСУ восполнить свои ряды перед контрнаступлением

Политика
Газета The Telegraph написала об отчаянных попытках ВСУ восполнить свои ряды перед контрнаступлением

Огромные потери ВСУ привели к тому, что украинское командование не может сейчас начать контрнаступление. Об этом пишет издание The Telegraph.

По информации газеты, у украинской армии есть необходимое для проведения наступательных операций вооружение, поставленное западными государствами. Однако из-за десятков тысяч погибших на фронте военных командование ВСУ приняло решение о проведении отчаянной широкомасштабной кампании по мобилизации.

При этом вербовщики, пытающиеся привлечь на службу нужное количество мужчин, сталкиваются с серьезными проблемами. Один из респондентов иностранного издания, солдат украинской армии, заявил, что в данный момент мало кто хочет идти воевать. Объясняется это тем, что киевская пропаганда сыграла против вооруженных сил страны — граждан Украины слишком долго убеждали в силе ВСУ.

Ранее экс-офицер ВМС США Джеймс Холмс объяснил, как Украина воспользовалась темой приближающегося контрнаступления. Он считает, что слухи о «контрнаступе» были нужны, чтобы заполучить побольше вооружения от западных стран.
Украина спецоперация всу контрнаступление
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