При этом вербовщики, пытающиеся привлечь на службу нужное количество мужчин, сталкиваются с серьезными проблемами. Один из респондентов иностранного издания, солдат украинской армии, заявил, что в данный момент мало кто хочет идти воевать. Объясняется это тем, что киевская пропаганда сыграла против вооруженных сил страны — граждан Украины слишком долго убеждали в силе ВСУ.