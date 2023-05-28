Огромные потери ВСУ привели к тому, что украинское командование не может сейчас начать контрнаступление. Об этом пишет издание The Telegraph.
По информации газеты, у украинской армии есть необходимое для проведения наступательных операций вооружение, поставленное западными государствами. Однако из-за десятков тысяч погибших на фронте военных командование ВСУ приняло решение о проведении отчаянной широкомасштабной кампании по мобилизации.
При этом вербовщики, пытающиеся привлечь на службу нужное количество мужчин, сталкиваются с серьезными проблемами. Один из респондентов иностранного издания, солдат украинской армии, заявил, что в данный момент мало кто хочет идти воевать. Объясняется это тем, что киевская пропаганда сыграла против вооруженных сил страны — граждан Украины слишком долго убеждали в силе ВСУ.
Ранее экс-офицер ВМС США Джеймс Холмс объяснил, как Украина воспользовалась темой приближающегося контрнаступления. Он считает, что слухи о «контрнаступе» были нужны, чтобы заполучить побольше вооружения от западных стран.