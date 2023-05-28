Что показывал в своих картинах и инсталляциях художник Илья Кабаков

27 мая скончался известный отечественный художник Илья Иосифович Кабаков. На момент смерти ему было 90 лет. О чем рассказывал в своих картинах Кабаков, и почему стал известен – в материале ФАН.
Родился Илья Кабаков 30 сентября 1933 года в семье днепропетровского слесаря и бухгалтера. В начале Великой Отечественной войны его вместе с отцом и матерью эвакуировали в Узбекистан, где уже в 1943 году он поступил в Художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.
В 1945 году Кабакова перевели в Московскую среднюю художественную школу, которую он окончил в 1951 году, а после сразу поступил на отделение графики Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова.
Зарабатывать на изобразительном искусстве Кабаков начал с 1956 года, когда взялся за иллюстрирование книги для одного из издательства с детской литературой.
Начиная с 1960-х годов Кабаков был активным участником диссидентских художественных экспозиций в стране и за границей. Однако позже он открещивался от статуса художника-нонконформиста.
Илья Кабаков разделил самые бурные периоды истории и создавал произведения искусства, отражающие переживания обычных людей.
Одной из определяющих черт творчества Кабакова было его использование инсталляции. Он часто создавал иллюзию погружения человека внутрь картины, которая переносила зрителя в другой мир или время. Его работы часто включали элементы советской пропаганды, такие как красные знамена и плакаты, которые он ниспровергает, чтобы создать чувство неловкости. Например, в его инсталляции «Красный фургон», кажущийся безобидным, он заполнен выброшенной мебелью, битым стеклом и другим мусором. Это комментарий к разочарованию, которое многие советские граждане испытали после распада Советского Союза.
Еще одна повторяющаяся тема в творчестве Кабакова — детство. В своих картинах и инсталляциях он часто возвращался к собственным детским воспоминаниям, показывая простые радости жизни в России. Например, в своей инсталляции «Читальный зал» он воссоздал библиотеку советской эпохи со строгими деревянными полками и столиками для чтения. Сцена одновременно ностальгическая и жутковатая, с ощущением, что что-то не совсем правильно в этом идеальном воссоздании.
Искусство Кабакова также исследует напряженность между индивидуальностью и конформизмом в советской жизни. В своей инсталляции «Человек, который полетел в космос из своей квартиры» он создал небольшую квартиру, наполненную вещами вымышленного человека, который попытался запустить себя в космос с помощью самодельного приспособления. Инсталляция представляет собой комментарий к повторяющемуся характеру советской жизни и стремлению к индивидуальности и свободе.
Что делает работу Кабакова настолько привлекательной, так это то, что она обращается не только к советскому, но и к человеческому опыту в более широком смысле. Его сюрреалистические инсталляции создают атмосферу беспокойства, которая присуща всем, независимо от того, пережил человек советский коммунизм или нет. Как сказал сам Кабаков: «искусство должно быть инструментом для общения с жизнью».
Произведения Кабакова выставлялись по всему миру, в том числе на таких престижных площадках, как Музей современного искусства в Нью-Йорке и Тейт Модерн в Лондоне. Он был удостоен многочисленных наград, в том числе Императорской премии Японии в 2008 году, а также Ордена дружбы.
Илья Кабаков — художник, чьи сюрреалистические инсталляции отражают сложности советского опыта и состояния человека в целом. Его работы заставляют задуматься, погружают в атмосферу и глубоко трогают. Своим искусством Кабаков призывает нас задуматься о нашей собственной жизни и мире, в котором мы живем.
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