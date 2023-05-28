Что показывал в своих картинах и инсталляциях художник Илья Кабаков

Что делает работу Кабакова настолько привлекательной, так это то, что она обращается не только к советскому, но и к человеческому опыту в более широком смысле. Его сюрреалистические инсталляции создают атмосферу беспокойства, которая присуща всем, независимо от того, пережил человек советский коммунизм или нет. Как сказал сам Кабаков: «искусство должно быть инструментом для общения с жизнью».