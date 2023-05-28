Российская артиллерия ликвидировала САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30 ВСУ на Херсонском направлении

Вооруженным силам России удалось уничтожить 122-мм гаубицу Д-30 с боевым комплектом, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 «Гвоздика» на Херсонском направлении. Как предает сотрудник местных экстренных служб, в результате погибли 11 бойцов ВСУ.
Российские войска около села Новокаиры Херсонской области нанесли артиллерийский удар и уничтожили вражескую гаубицу с полным арсеналом. Помимо этого, рядом с поселком Янтарное была разрушена гусеничная САУ с экипажем из пяти человек.
Также согласно сообщению главного управления МВД по области, правоохранительные органы обнаружили в одном километре от населенного пункта Чаплинка тайник с 97 головными взрывателями, четырьмя снарядами калибра 152 мм, а также с боевыми частями установки «Град» и выстрелом РПГ. Найденные боеприпасы были ликвидированы накладным зарядом тротила.
Ранее украинские военные обстреляли машину скорой помощи в жилом квартале города Алешки Херсонской области. В результате атаки никто из медиков не пострадал.