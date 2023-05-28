Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Перевозившая химикаты фура перевернулась на трассе М-5 в Башкирии

Происшествия
Перевозившая химикаты фура перевернулась на трассе М-5 в Башкирии

Авария с участием грузовика Scania произошла на трассе М-5 в Башкирии. Фура, перевозившая химикаты, перевернулась неподалеку от деревни Искра, заявили в региональном МЧС.

Из-за инцидента вредные вещества разлились в землю. По данным спасателей, большегруз перевозил в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде. В МЧС подчеркнули, что угроза водным объектам отсутствует.

На месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и детали аварии.
башкортостан дтп фура химикаты
Военкоры ФАН