Перевозившая химикаты фура перевернулась на трассе М-5 в Башкирии

Авария с участием грузовика Scania произошла на трассе М-5 в Башкирии. Фура, перевозившая химикаты, перевернулась неподалеку от деревни Искра, заявили в региональном МЧС.
Из-за инцидента вредные вещества разлились в землю. По данным спасателей, большегруз перевозил в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде. В МЧС подчеркнули, что угроза водным объектам отсутствует.
На месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и детали аварии.