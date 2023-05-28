Житель Новокаховского городского округа погиб при обстреле со стороны украинских военнослужащих

Вооруженные силы Украины обстреляли Новокаховский городской округ Херсонской области. При ударе погиб мирный житель.
В Telegram-канале администрации округа уточнили, что атака была осуществлена посредством артиллерийских орудий. Тело погибшего доставил в морг расчет МЧС. При обстреле также пострадала женщина. Ее госпитализировали с ранениями.
Под удар украинских военнослужащих попадают многие населенные пункты ДНР. По районам Донецка выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня. Под обстрел попали Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы.