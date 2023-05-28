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Житель Новокаховского городского округа погиб при обстреле со стороны украинских военнослужащих

Происшествия
Житель Новокаховского городского округа погиб при обстреле со стороны украинских военнослужащих

Вооруженные силы Украины обстреляли Новокаховский городской округ Херсонской области. При ударе погиб мирный житель.

В Telegram-канале администрации округа уточнили, что атака была осуществлена посредством артиллерийских орудий. Тело погибшего доставил в морг расчет МЧС. При обстреле также пострадала женщина. Ее госпитализировали с ранениями.

Под удар украинских военнослужащих попадают многие населенные пункты ДНР. По районам Донецка выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня. Под обстрел попали Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы.
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