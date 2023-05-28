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Саудовская Аравия попросила Россию соблюдать условия по добровольному сокращению нефти, пишет WSJ

Экономика
Саудовская Аравия попросила Россию соблюдать условия по добровольному сокращению нефти, пишет WSJ

Саудовская Аравия заподозрила Россию в несоблюдении сокращения добычи нефти до уровня в 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Как следует из публикации, высокопоставленные чиновники королевства обратились к российской стороне с просьбой соблюдать согласованные сокращения. При этом вице-премьер РФ Александр Новак неоднократно заявлял, что ограничения исполняются в полном объеме.

Источники WSJ утверждают, что трения между Россией и Саудовской Аравией становятся более очевидными в преддверии министерской встречи стран ОПЕК+. Картель обсудит производственную политику на вторую половину 2023 года 4 июня в Вене.

Ранее замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов спрогнозировал повышение стоимости нефти до 80 долларов за баррель в мае текущего года.
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