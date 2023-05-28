Девочка попала в больницу с рваной раной щеки после нападения бродячей собаки в Оренбурге

По данным Telegram-канала «Новости Оренбурга», по парку Ивушка в Ростошах бегала стая бродячих собак. В какой-то момент один из псов набросился на девочку и вцепился ей в лицо. Родители вовремя пришли на помощь ребенку, оттащив агрессивное животное.