Девочка попала в больницу с рваной раной щеки после нападения бродячей собаки в Оренбурге

Собака набросилась на ребенка в оренбургском парке 27 мая. В результате инцидента девочку доставили в больницу.
По данным Telegram-канала «Новости Оренбурга», по парку Ивушка в Ростошах бегала стая бродячих собак. В какой-то момент один из псов набросился на девочку и вцепился ей в лицо. Родители вовремя пришли на помощь ребенку, оттащив агрессивное животное.
Пострадавшую оперативно доставили в больницу, где ей диагностировали рваные раны на щеке и наложили несколько швов. Сейчас несовершеннолетняя в безопасности.
Ранее бездомные собаки перекусили кисть и сломали пальцы шестилетнему мальчику в Иркутске. По данному инциденту сотрудники СК России проводят проверку.