Сенатор Пушков назвал неизлечимой болезнью русофобию и шпиономанию польских элит

Сенатор назвал подобные фразы свидетельством неизлечимой болезни политических и военных элит Польши. По его словам, представители Варшавы страдают шпиономанией и желанием везде разглядеть агентов Москвы. При этом Пушков отметил, что подобные русофобские версии ему доводилось слышать от польских политиков и семь лет назад.