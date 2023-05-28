Сенатор Пушков назвал неизлечимой болезнью русофобию и шпиономанию польских элит

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова генерала Януша Носека, который заявил, что Варшавой могут управлять пророссийские политики.
Сенатор назвал подобные фразы свидетельством неизлечимой болезни политических и военных элит Польши. По его словам, представители Варшавы страдают шпиономанией и желанием везде разглядеть агентов Москвы. При этом Пушков отметил, что подобные русофобские версии ему доводилось слышать от польских политиков и семь лет назад.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным государством. По мнению представителя Кремля, Варшава «заходится в истериках русофобии».