Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 в Афганистане

Активность магнитудой 5,2 наблюдалась в 21 километре к юго-востоку от деревни Джорм в провинции Бадахшан. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг землетрясения находился на глубине 200 километров на северо-востоке Афганистана. Данные о возможных разрушениях и пострадавших не передавались.
Ранее специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0 в 146 километрах к юго-востоку от города Хониара на Соломоновых Островах. Очаг располагался в проливе, который разделяет Сан-Кристобаль, Гуадалканал и Малаиту.