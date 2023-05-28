Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 в Афганистане

Ранее специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0 в 146 километрах к юго-востоку от города Хониара на Соломоновых Островах. Очаг располагался в проливе, который разделяет Сан-Кристобаль, Гуадалканал и Малаиту.