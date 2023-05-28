Восьмилетняя девочка оказалась в реанимации после падения в бассейн бани в Саратове

Несовершеннолетняя доставлена в Саратовскую областную детскую больницу с диагнозом «утопление». Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.
Накануне, 27 мая, восьмилетняя девочка при невыясненных обстоятельствах упала в бассейн в банном комплексе Саратова. Сигнал бригаде медиков поступил в 17:42 по местному времени. Скорая прибыла на место ЧП в течение пяти минут.
Девочку госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое, сопровождаемое судорогами и сопором. По факту утопление ребенка региональный Следственный комитет проводит проверку.
Ранее семилетний мальчик утонул в бассейне на первом занятии по плаванию в Хворино. Ребенок, оставшись без присмотра взрослых, прыгнул в воду и захлебнулся.