Восьмилетняя девочка оказалась в реанимации после падения в бассейн бани в Саратове

Накануне, 27 мая, восьмилетняя девочка при невыясненных обстоятельствах упала в бассейн в банном комплексе Саратова. Сигнал бригаде медиков поступил в 17:42 по местному времени. Скорая прибыла на место ЧП в течение пяти минут.