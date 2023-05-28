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Спасатели борются с возгоранием на газовой станции в Гатчине

Происшествия
Спасатели борются с возгоранием на газовой станции в Гатчине

На газовой станции в Гатчине Ленинградской области начался пожар. На ликвидацию огня отправились спасатели.

Возгорание произошло на объекте в поселке Торфяное. Как сообщает 78.ru, там взрываются бочки. Прибывшие на место инцидента специалисты выясняют детали пожара. О пострадавших пока не сообщали.

Ранее возгорание произошло в торговом комплексе «Садовод». Очаг находился на третьем этаже. После спасателям удалось локализовать и ликвидировать возгорание. По информации ГУ МЧС России по Москве, в результате происшествия никто не пострадал.
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