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Двух школьниц госпитализировали с сильным алкогольным отравлением после Дня города в Петербурге

Происшествия
Двух школьниц госпитализировали с сильным алкогольным отравлением после Дня города в Петербурге

За последние сутки двух девочек госпитализировали из разных районов Северной столицы с алкогольной интоксикацией.

По данным телеканала 78, в ночь на 28 мая школьниц доставили в больницы с сильным отравлением. Причиной госпитализации стало чрезмерное употребление спиртосодержащих напитков. Отмечается, что одна из пострадавших поступила в медучреждение с колото-резанной раной на предплечье.

Проводится проверка и устанавливаются все детали случившегося. Известно, что одна из госпитализированных учится в седьмом классе школы в Невском районе, а вторая является восьмиклассницей из Центрального.

Ранее трое учащихся из Ноябрьска попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Двоих пострадавших направили в стационар, а третьему — назначили амбулаторное лечение.
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