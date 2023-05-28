Двух школьниц госпитализировали с сильным алкогольным отравлением после Дня города в Петербурге

За последние сутки двух девочек госпитализировали из разных районов Северной столицы с алкогольной интоксикацией.
По данным телеканала 78, в ночь на 28 мая школьниц доставили в больницы с сильным отравлением. Причиной госпитализации стало чрезмерное употребление спиртосодержащих напитков. Отмечается, что одна из пострадавших поступила в медучреждение с колото-резанной раной на предплечье.
Проводится проверка и устанавливаются все детали случившегося. Известно, что одна из госпитализированных учится в седьмом классе школы в Невском районе, а вторая является восьмиклассницей из Центрального.
Ранее трое учащихся из Ноябрьска попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Двоих пострадавших направили в стационар, а третьему — назначили амбулаторное лечение.