Двух школьниц госпитализировали с сильным алкогольным отравлением после Дня города в Петербурге

По данным телеканала 78, в ночь на 28 мая школьниц доставили в больницы с сильным отравлением. Причиной госпитализации стало чрезмерное употребление спиртосодержащих напитков. Отмечается, что одна из пострадавших поступила в медучреждение с колото-резанной раной на предплечье.