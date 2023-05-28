Шина самолета EgyptAir лопнула при посадке в аэропорту Джидды

Одно из колес воздушного судна B738 египетской авиакомпании EgyptAir взорвалось во время посадки в международном аэропорту Джидды в Саудовской Аравии. Пострадавших в результате аварийного приземления нет.
Согласно сообщению пресс-службы перевозчика, пилоту самолета рейса MS643 удалось успешно совершить посадку в сложившихся условиях. Все пассажиры были доставлены в зону прилета. В настоящий момент специалисты устанавливают причину поломки.
Ранее в пассажирский лайнер российской авиакомпании «Сибирь», планировавшего совершить полет из Новосибирска в Объединенные Арабский Эмираты, ударила молния.