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Шина самолета EgyptAir лопнула при посадке в аэропорту Джидды

Происшествия
Шина самолета EgyptAir лопнула при посадке в аэропорту Джидды

Одно из колес воздушного судна B738 египетской авиакомпании EgyptAir взорвалось во время посадки в международном аэропорту Джидды в Саудовской Аравии. Пострадавших в результате аварийного приземления нет.

Согласно сообщению пресс-службы перевозчика, пилоту самолета рейса MS643 удалось успешно совершить посадку в сложившихся условиях. Все пассажиры были доставлены в зону прилета. В настоящий момент специалисты устанавливают причину поломки.

Ранее в пассажирский лайнер российской авиакомпании «Сибирь», планировавшего совершить полет из Новосибирска в Объединенные Арабский Эмираты, ударила молния.
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