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Украинские военные запустили десять ракет из РСЗО по четырем районам Донецка минувшей ночью

Происшествия
Украинские военные запустили десять ракет из РСЗО по четырем районам Донецка минувшей ночью

Вооруженные силы Украины выпустили 41 снаряд «натовского» калибра 155-мм и десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецку за минувшую ночь. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.

Обстрелам не менее восьми раз подверглись Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы города. Согласно предоставленным данным, снаряды повредили частные и многоквартирные дома в Донецке.

Накануне ВСУ дважды нанесли удар по Донецку за 15 минут. Удары пришлись по Киевскому и Куйбышевскому районам. В первый раз было выпущено шесть снарядов «натовского» калибра 155-мм, во второй — пять.
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