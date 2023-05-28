Украинские военные запустили десять ракет из РСЗО по четырем районам Донецка минувшей ночью

Вооруженные силы Украины выпустили 41 снаряд «натовского» калибра 155-мм и десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Донецку за минувшую ночь. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.
Обстрелам не менее восьми раз подверглись Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы города. Согласно предоставленным данным, снаряды повредили частные и многоквартирные дома в Донецке.
Накануне ВСУ дважды нанесли удар по Донецку за 15 минут. Удары пришлись по Киевскому и Куйбышевскому районам. В первый раз было выпущено шесть снарядов «натовского» калибра 155-мм, во второй — пять.