Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Летевший со стороны Эстонии беспилотник заметили в небе над Ленобластью, пишут СМИ

Происшествия
Летевший со стороны Эстонии беспилотник заметили в небе над Ленобластью, пишут СМИ

Службы Санкт-Петербурга выявили беспилотный летательный аппарат, который направлялся со стороны Эстонии. Кто запустил БПЛА, пока не уточняют.

В Telegram-канале SHOT указали, что дрон летел на высоте порядка двух километров над землей. Петербургские службы заметили объект примерно в 20:00 по московскому времени в районе города Сосновый бор в Ленинградской области. Другие детали пока не приводятся.

До этого БПЛА попытались атаковать Ильинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Однако их маневры были пресечены.
беспилотник ленинградская область санкт-петербург
Военкоры ФАН