Летевший со стороны Эстонии беспилотник заметили в небе над Ленобластью, пишут СМИ

Службы Санкт-Петербурга выявили беспилотный летательный аппарат, который направлялся со стороны Эстонии. Кто запустил БПЛА, пока не уточняют.
В Telegram-канале SHOT указали, что дрон летел на высоте порядка двух километров над землей. Петербургские службы заметили объект примерно в 20:00 по московскому времени в районе города Сосновый бор в Ленинградской области. Другие детали пока не приводятся.
До этого БПЛА попытались атаковать Ильинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Однако их маневры были пресечены.