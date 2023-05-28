Певец Шура заявил, что всю жизнь ругался с музыкальным критиком Сергеем Соседовым

Представители российского шоу-бизнеса встретились на одном из шоу первого десятилетия XIX века. Тогда Шура выступал на сцене, а Соседов сидел в жюри. Певец в тот раз пел под фонограмму. Критик же заметил, что с голосом что-то не то, и открыто заявил об этом. Соседов не прокомментировал этот случай во время выпуска.