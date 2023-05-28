Певец Шура заявил, что всю жизнь ругался с музыкальным критиком Сергеем Соседовым

Певец Шура посетил выпуск программы «Секрет на миллион» на НТВ, посвященный музыкальному критику Сергею Соседову. В эфире артист рассказал об их продолжительном конфликте.
Представители российского шоу-бизнеса встретились на одном из шоу первого десятилетия XIX века. Тогда Шура выступал на сцене, а Соседов сидел в жюри. Певец в тот раз пел под фонограмму. Критик же заметил, что с голосом что-то не то, и открыто заявил об этом. Соседов не прокомментировал этот случай во время выпуска.
В эфире шоу Леры Кудрявцевой Шура отметил, что всю жизнь ругался с музыкальным экспертом. Однако со временем осознал его профессионализм. Артист подчеркнул, что Соседов остался единственным критиком.
Во время съемок в шоу «Суперстар» в 2007 году Шура попал в немилость члену жюри из-за музыкального номера. Тогда певец ответил на критику матом.