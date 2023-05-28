Стоматолог Андрей Чернов рекомендует не затягивать с протезированием зубов из-за риска развития болезней ЖКТ

Стоматолог-ортопед Андрей Чернов призвал не игнорировать процедуру имплантации жевательных зубов. Откладывание протезирования может привести к неприятным последствиям.
Медицинский специалист рассказал, что пациенты первым делом восстанавливают передние зубы из эстетических соображений, забывая про протезирование жевательных, пишет «Газета.ru». По словам Чернова, отсутствие их сзади может привести к проблемам в различных областях организма.
Например, это может вызвать асимметрию лица, так как человек начинает жевать на одной стороне, из-за чего возникает гипертонус мышц. Кроме того, нарушается прикус и меняется положение челюсти, что может спровоцировать головные боли. Также врач отметил, что без жевательных зубов пациент вынужден отказаться от твердой пищи и органы ЖКТ перестанут получать необходимое количество питательных веществ. Чернов настоятельно рекомендует восстанавливать их сразу же после удаления.
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