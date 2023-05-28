Стоматолог Андрей Чернов рекомендует не затягивать с протезированием зубов из-за риска развития болезней ЖКТ

Например, это может вызвать асимметрию лица, так как человек начинает жевать на одной стороне, из-за чего возникает гипертонус мышц. Кроме того, нарушается прикус и меняется положение челюсти, что может спровоцировать головные боли. Также врач отметил, что без жевательных зубов пациент вынужден отказаться от твердой пищи и органы ЖКТ перестанут получать необходимое количество питательных веществ. Чернов настоятельно рекомендует восстанавливать их сразу же после удаления.