Глава администрации Киева Сергей Попко заявил о самой массированной атаке беспилотников на столицу

По его словам, воздушная тревога в столице Украины длилась более пяти часов. В Голосеевском районе Киева загорелись несколько зданий и одна из строительных территорий, а в Печерском районе пострадала крыша строения. Как заявил Попко, минувшая атака на город уже 14-я с начала мая и самая массированная с начала конфликта.