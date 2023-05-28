Глава администрации Киева Сергей Попко заявил о самой массированной атаке беспилотников на столицу

Средства противовоздушной бороны Киева за минувшую ночь сбили более 40 беспилотников. Об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Попко в воем Telegram-канале.
По его словам, воздушная тревога в столице Украины длилась более пяти часов. В Голосеевском районе Киева загорелись несколько зданий и одна из строительных территорий, а в Печерском районе пострадала крыша строения. Как заявил Попко, минувшая атака на город уже 14-я с начала мая и самая массированная с начала конфликта.
В ночь на 28 мая в Киеве были слышны взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о группе беспилотников, приближающихся к городу.