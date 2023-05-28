Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов в европейских топ-лигах

Чемпион мира 2022 года записал на свой счет гол в игре 37-го тура чемпионата Франции против «Страсбура». Встреча закончилась с ничейным счетом 1:1. Этот мяч стал для 35-летнего аргентинца 496-м в состязаниях Старого света, Месси оформил его в 577-м матче.