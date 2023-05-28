В Турции стартовал второй тур президентских выборов

Избирательные участки республики начали работать в 81 провинции в 8:00 (совпадает с московским временем). Закроются они в 17:00. Всего в Турции и за пределами страны установлены 191 884 урны для голосования. Прийти и сделать выбор могут 64 млн турецких граждан.