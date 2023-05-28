В Турции стартовал второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов в Турции стартовал в воскресенье, 28 мая.
Избирательные участки республики начали работать в 81 провинции в 8:00 (совпадает с московским временем). Закроются они в 17:00. Всего в Турции и за пределами страны установлены 191 884 урны для голосования. Прийти и сделать выбор могут 64 млн турецких граждан.
Особое внимание власти уделили безопасности проведения мероприятий. Телеканал CNN Turk, ссылаясь на источники в МВД, передает, что за порядком сегодня следят порядка 596,7 тыс. сотрудников силовых ведомств. Тем временем глава минюста Бекир Боздаг проинформировал о том, что выборы на текущий момент проходят спокойно, никаких негативных инцидентов не зафиксировано.
По результатам первого тура Реджен Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов. За его основного оппонента-оппозиционера Кемаля Кылычдароглу отдали голоса 44,88% избирателей.