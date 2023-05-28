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Мусоровоз сбил насмерть 82-летнего мужчину в Киришах Ленинградской области

Происшествия
Мусоровоз сбил насмерть 82-летнего мужчину в Киришах Ленинградской области

Водитель мусоровоза совершил наезд на пожилого человека, в результате чего пешеход скончался на месте. Как сообщает телеканал 78.ru, по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в 8:20 рядом с домом №5 на Молодежном бульваре в городе Кириши. За рулем спецтехники MAN сидел 44-летний мужчина. Он выезжал задним ходом со двора и, не заметив пенсионера, наехал на него. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Зеленом проспекте Москвы автомобиль Skoda на высокой скорости сбил пешехода, который хотел перебежать проезжую часть в неположенном месте.
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