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Филиппины не присоединятся к санкциям Евросоюза против России

Политика
Филиппины не присоединятся к санкциям Евросоюза против России

Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен оценил возможность введения островным государством санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломатического представителя, он не слышал о подобных о планах властей республики. Байлен считает маловероятным, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России.

Об отношении республики к рестрикциям ранее высказывалась советник по национальной безопасности Кларита Карлос. Она отметила, что государство занимает нейтральную позицию.

Ранее Греция заблокировала 11-й пакет санкций Европейского союза против России. Как и Венгрия, Афины потребовали, чтобы Киев исключил их компании из списка «спонсоров» украинского конфликта.
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