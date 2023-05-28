Филиппины не присоединятся к санкциям Евросоюза против России

Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен оценил возможность введения островным государством санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.
По словам дипломатического представителя, он не слышал о подобных о планах властей республики. Байлен считает маловероятным, что Филиппины присоединятся к санкциям Евросоюза против России.
Об отношении республики к рестрикциям ранее высказывалась советник по национальной безопасности Кларита Карлос. Она отметила, что государство занимает нейтральную позицию.
Ранее Греция заблокировала 11-й пакет санкций Европейского союза против России. Как и Венгрия, Афины потребовали, чтобы Киев исключил их компании из списка «спонсоров» украинского конфликта.