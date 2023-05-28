Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о готовности направить пострадавших при обстреле Шебекино детей в Москву

Глава региона в личном Telegram-канале написал, что несовершеннолетние находятся в областной больнице. Специалисты предпринимают все меры для помощи детям. Губернатор подчеркнул, что в области есть необходимые медикаменты. Гладков отметил, что пострадавших направят в столицу в случае необходимости.