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Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о готовности направить пострадавших при обстреле Шебекино детей в Москву

Происшествия
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о готовности направить пострадавших при обстреле Шебекино детей в Москву

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавших детей при обстреле Шебекино. Он указал на готовность направить их в Москву на лечение.

Глава региона в личном Telegram-канале написал, что несовершеннолетние находятся в областной больнице. Специалисты предпринимают все меры для помощи детям. Губернатор подчеркнул, что в области есть необходимые медикаменты. Гладков отметил, что пострадавших направят в столицу в случае необходимости.

Ранее Шебекино попало под обстрел со стороны ВСУ. Жертвой удара стал один человек.
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