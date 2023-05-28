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На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 6,0

Происшествия
На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 6,0

В акватории Соломонова моря произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Подземные толчки зафиксировали в 6:30 по московскому времени. Сейсмособытие случилось в 146 километрах к юго-востоку от города Хониара.

Очаг стихийного бедствия находился в проливе, который разделяет острова Сан-Кристобаль, Гуадалканал и Малаита.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в японской префектуре Тиба.
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