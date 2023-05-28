На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 6,0

В акватории Соломонова моря произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Подземные толчки зафиксировали в 6:30 по московскому времени. Сейсмособытие случилось в 146 километрах к юго-востоку от города Хониара.
Очаг стихийного бедствия находился в проливе, который разделяет острова Сан-Кристобаль, Гуадалканал и Малаита.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло в японской префектуре Тиба.