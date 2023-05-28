Польский историк Войцех обвинил Германию в попытке переложить на Варшаву ответственность за Холокост

Историк профессор Войцех Полак обвинил Германию в попытке переложить ответственность за Холокост на Польшу. Он рассказал, что Немецкий исторический институт пригласил с лекциями о причастности поляков к геноциду евреев профессора Яна Грабовского, прославившегося спорными высказываниями об этом историческом явлении.
Полак заявил, что «операция по побелке немцев самими немцами» ведется уже долгое время. Она реализуется таким образом, что виновниками Холокоста и создания концлагерей выставляют Польшу. Профессор отметил, что все более часто в немецких СМИ и из уст политиков Германии звучат высказывания о «польских концентрационных лагерях».
«Здесь речь шла о том, что, несмотря на плохое историческое образование людей на Западе, в Соединенных Штатах, эти люди основаны на некоторых различных ассоциациях и презумпциях, которые, как правило, совершенно неверны», — утверждает историк.
По мнению профессора, Германия продавливает идею, что концлагеря строили нацисты, а находились они в основном в Польше, что приводит к мысли, что именно поляки и были теми нацистами, которые ответственны за Холокост. Использование термина «нацисты», вместо «немцы» служит для переноса акцентов и обвинения поляков.
Ранее глава международного бюро канцелярии премьер-министра Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава намерена предъявить к Москве требования о репарациях за Вторую мировую войну.