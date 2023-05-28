Польский историк Войцех обвинил Германию в попытке переложить на Варшаву ответственность за Холокост

По мнению профессора, Германия продавливает идею, что концлагеря строили нацисты, а находились они в основном в Польше, что приводит к мысли, что именно поляки и были теми нацистами, которые ответственны за Холокост. Использование термина «нацисты», вместо «немцы» служит для переноса акцентов и обвинения поляков.