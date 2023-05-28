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Перепалка с водителем автобуса в США закончилась перестрелкой

Происшествия
Перепалка с водителем автобуса в США закончилась перестрелкой

В Северной Каролине водитель общественного автобуса и пассажир устроили перестрелку. Видео инцидента было опубликовано в Сети.

Стрельба произошла в четверг, 18 мая, в городе Шарлотт. Согласно предоставленным данным, пассажир начал угрожать водителю пистолетом после отказа ему на просьбу выйти между остановками. Случилась неожиданность, водитель также имел при себе оружие. Они начали перестрелку прямо в автобусе.

В опубликованном видео видно, как водитель стреляет в пассажира, а тот получает ранения. Пассажир с ранением попытался уйти с места происшествия.

Ранее сообщалось, что американская полиция застрелила мужчину, позвонившего в 911 из-за грабителей в своем доме.
США перестрелка водитель пассажир
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