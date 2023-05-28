Перепалка с водителем автобуса в США закончилась перестрелкой

Стрельба произошла в четверг, 18 мая, в городе Шарлотт. Согласно предоставленным данным, пассажир начал угрожать водителю пистолетом после отказа ему на просьбу выйти между остановками. Случилась неожиданность, водитель также имел при себе оружие. Они начали перестрелку прямо в автобусе.