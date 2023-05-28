Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певица Алла Пугачева посетила концерт иноагента Андрея Макаревича в Израиле

Шоу-бизнес
Певица Алла Пугачева посетила концерт иноагента Андрея Макаревича в Израиле

Певица Алла Пугачева была замечена на концерте, посвященному 54-летию группы «Машина времени».

Певица Алла Пугачева сейчас вместе с мужем и детьми проживает в Израиле. Вчера там проходил концерт группы «Машина времени», основателем которой является давний друг Примадонны Андрей Макаревич✱ (признан иноагентом в РФ). Концерт был посвящен 54-летию группы.

Пропустить такое мероприятие певица не могла. Она даже вышла на сцену вместе с участниками группы.

Ранее стало известно, что последний член семьи Аллы Пугачевой покинул Россию.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
алла пугачева концерт машина времени
Военкоры ФАН