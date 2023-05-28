Певица Алла Пугачева посетила концерт иноагента Андрея Макаревича в Израиле

Певица Алла Пугачева сейчас вместе с мужем и детьми проживает в Израиле. Вчера там проходил концерт группы «Машина времени», основателем которой является давний друг Примадонны Андрей Макаревич✱ (признан иноагентом в РФ). Концерт был посвящен 54-летию группы.