Доктор Александр Мясников назвал основную причину ожирения и сахарного диабета

Доктор Александр Мясников заявил, что резистентность к инсулину — основная причина ожирения и диабета. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Сахар в крови может повышаться очень незначительно, а резистентность уже делает свое дело. Выделяемый гормон белковой природы также способствует росту раковых опухолей.
Потемнение участков кожи иногда может проявляться при некоторых опухолях внутренних органов, но значительно чаще это признак резистентности к инсулину. Еще один симптом проявления резистентности к белковому гомону – боли в мышцах. А бывает еще и изменение гормонального фона.
От проявлений резистентности к инсулину страдают не только взрослые, но и дети – их рост становится диспропорциональным, вероятность диабета также резко возрастает.
Ранее доктор Мясников дал ценные советы гипертоникам.