Доктор Александр Мясников назвал основную причину ожирения и сахарного диабета

Потемнение участков кожи иногда может проявляться при некоторых опухолях внутренних органов, но значительно чаще это признак резистентности к инсулину. Еще один симптом проявления резистентности к белковому гомону – боли в мышцах. А бывает еще и изменение гормонального фона.