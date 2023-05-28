«Разочарование превзошло все ожидания»: российская туристка поделилась впечатлениями от отдыха в Абхазии

При том, что гостиница россиянке понравилась, абхазскую реальность за ее пределами девушка описала как «ужас». Любительница путешествий старалась не покидать свой номер в отеле по вечерам, чтобы не наблюдать горы мусора, которые приходят на берег с волнами, и некачественный местный сервис. Девушка отметила и то, что на абхазских дорогах очень много пьяных водителей.