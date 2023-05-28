«Разочарование превзошло все ожидания»: российская туристка поделилась впечатлениями от отдыха в Абхазии

Посетившая Абхазию россиянка поделилась в личном блоге в интернете впечатлениями от поездки. Отдых на причерноморском курорте путешественницу разочаровал.
При том, что гостиница россиянке понравилась, абхазскую реальность за ее пределами девушка описала как «ужас». Любительница путешествий старалась не покидать свой номер в отеле по вечерам, чтобы не наблюдать горы мусора, которые приходят на берег с волнами, и некачественный местный сервис. Девушка отметила и то, что на абхазских дорогах очень много пьяных водителей.
«Вы не приехали — другие приедут, нам даже много четыре миллиона туристов, деньги не успеваем по карманам рассовывать», — процитировала россиянка таксиста, с которым ей пришлось столкнуться на отдыхе.
Путешественница рассказала, что гостей страны постоянно пытаются обмануть. В частности, продать им дорогие продукты или экскурсии, которые оказываются совершенно неинтересными. Подводя итог, девушка заявила, что Абхазия не подходит для туризма, и назвала страну «жадной и некомфортной».
Ранее гражданка РФ, посетившая Абхазию, предупредила о ряде проблем, с которыми может столкнуться турист в стране.