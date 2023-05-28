19fortyfive: Украина заявила о контрнаступлении, чтобы заполучить западное вооружение

Экс-офицер ВМС США Джеймс Холмс заявил, что Украина воспользовалась темой приближающегося контрнаступления, чтобы заполучить побольше вооружения от западных стран. Об этом сообщает издание 19fortyfive.
Холмс рассказал, что власти Украины использовали предстоящее контрнаступление в качестве основного способа, чтобы поддерживать поставки вооружений от стран Запада. При этом весеннее контрнаступление ВСУ, которое было анонсировано еще два месяца назад так и не состоялось.
«Уже несколько недель нам говорят, что близится нападение. И вот уже заканчивается весна. Где же оно?», — задумывается бывший офицер ВМС США.
Эксперт отметил, что бесконечными рассказами про грядущее контрнаступление Украина утратила главный козырь — внезапность.
Ранее в офисе Зеленского сообщили о начале предварительной операции в рамках контрнаступления.