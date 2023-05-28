19fortyfive: Украина заявила о контрнаступлении, чтобы заполучить западное вооружение

Холмс рассказал, что власти Украины использовали предстоящее контрнаступление в качестве основного способа, чтобы поддерживать поставки вооружений от стран Запада. При этом весеннее контрнаступление ВСУ, которое было анонсировано еще два месяца назад так и не состоялось.