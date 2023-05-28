The Times: Украинская разведка принуждает российских пенсионеров и подростков к участию в диверсиях

Главное управление разведки оборонного ведомства Украины может стоять за последними диверсиями в России. Украинские хакеры изучают сбережения российских пенсионеров, а затем толкают их на диверсии в военкоматах и призывных пунктах с помощью шантажа, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The Times.