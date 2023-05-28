Главное управление разведки оборонного ведомства Украины может стоять за последними диверсиями в России. Украинские хакеры изучают сбережения российских пенсионеров, а затем толкают их на диверсии в военкоматах и призывных пунктах с помощью шантажа, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The Times.
Эксперт считает, что Минобороны Украины шантажирует российских пенсионеров, принуждая их к совершению диверсий. Так же оборонное ведомство «нанимает» подростков и платит им за поджоги распределительных шкафчиков на железных дорогах.
В немногих случаях, когда план украинского оборонного ведомства воплощается в жизнь, незначительные успехи слишком сильно влияют на самомнение украинских военных чиновников, что вызывает тревогу у Запада. Галеотти утверждает, что ЦРУ приходится удерживать руководство ГУР от некоторых атак.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время общения с блогером Сергеем Ивановым признался в том, что Киев причастен к терактам в отношении ряда медийных лиц в России.