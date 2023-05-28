На Камчатке с вулкана Шивелуч зафиксировали пепловый выброс высотой до 3,5 тысяч метров

На Камчатке с вулкана Шивелуч днем 28 мая зафиксирован пепловый выброс высотой до 3500 метров. Об этом сообщает региональное МЧС.
Природное явление зарегистрировали специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
«Днем 28 мая из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3 500 метров при высоте самого исполина 3 283 метра», — прокомментировали в ведомстве.
В ближайших населенных пунктах не было обнаружено пепла. Также в районе вулкана нет туристов.
В данный момент вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности
Ранее сообщалось, что власти Мексики готовятся к эвакуации населения из-за проснувшегося вулкана Попокатепетль.