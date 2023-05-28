Пресс-секретарь МИД Ирана Канани раскритиковал Зеленского после его слов о России

Пресс-секретарь МИД Исламской республики Насер Канани выступил с заявлением, что политическое шоу Владимира Зеленского делается лишь для привлечения внимания западных партнеров Киева. Об этом сообщает ISNA.
«Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», — сообщил дипломат.
Также Канани выразил сожаление относительно того, что Зеленский пытается переключить внимание общества безосновательными претензиями к иранскому народу.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала самонадеянное заявление Зеленского.