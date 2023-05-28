«Disney — ужасный цирк»: режиссер Тим Бертон рассказал о причинах отказа от сотрудничества с киностудией

Голливудски режиссер Тим Бертон назвал работу в компании Disney «ужасным цирком» и отказался от сотрудничества. Об этом сообщает Deadline.
«Работая над фильмом «Дамбо» я понял, что мои дни в Disney подошли к концу. Я осознал, что я и был Дамбо, который работал в этом огромном ужасном цирке.», — подчеркнул Бертон.
Режиссер расстроился из-за того, что Disney не так увлечен процессом создания фильмов, как сторонними делами.
Ранее стало известно, что Майкл Китон и Вайнона Райдер вернутся к своим ролям в сиквеле «Битлджуса».