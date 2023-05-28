Турецкий ученый Бекташ сообщил, что изменения климата ведут Черное море к гибели

Турецкий геолог Осман Бекташ заявил, что гибель Черного моря невозможно обратить вспять или предотвратить. Об этом сообщает bTV.
Повышение температуры выше сезонных норм и недостаточное количество снега повлекли за собой негативное воздействие на морских обитателей Черного моря. Он считает, что глобальные изменения климата приведут к гибели моря.
Геолог рассказывает об уникальной трехслойной структуре Черного моря. Верхний слой глубиной до 50 метров имеет много кислорода. В промежуточном слое температура составляет 8 градусов Цельсия. На дне находятся ядовитые газы, поэтому живые организмы там не живут.
Основная проблема заключается в среднем слое, который начинает терять свои основные свойства из-за глобального изменения — приходы холодных вод с севера уменьшаются, это приводит к постепенному истончению.
Эксперт считает, что нижний слой со временем смешается с верхним, что приведет к угрозе для всей экосистемы моря.
«Эту ситуацию невозможно предотвратить или обратить вспять», — заключил ученый.
Ранее сообщалось, что большое мусорное пятно в Тихом океане стало местом обитания инвазивных видов.