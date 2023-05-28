Актеры Зепюр Брутян и Павел Прилучный провели выходной с детьми Агаты Муцениеце на ферме

Недавно звездная пара актеров Павел Прилуный и Зепюр Брутян стали родителями мальчика Микаэля. Теперь актриса поделилась фотографиями выходных, которые они провели вместе со старшими детьми Прилучного. Об это сообщает Телепрограмма.
Прилучный с собой на ферму взял детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сына Тимофея и дочку Мию. Они покормили кроликов, а также посмотрели на лягушек и других животных.
Ранее актриса Зепюр Брутян рассказала о тяготах материнства. Зепюр серьезно изменилась после рождения сына. Теперь она часто не высыпается и пребывает в уставшем состоянии, поскольку новорожденный Микаэль притягивает к себе много внимания.