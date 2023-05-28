В Великобритании трангендерам запретили участвовать в женских велогонках

Трансгендерные спортсмены, которые являются биологическими мужчинами не должны участвовать в велосипедных гонках для женщин. Об этом объявил Национальный орган велоспорта Великобритании.
Введенный запрет вступит в силу к концу года, а для того, чтобы трансперсоны, которые больше не могут участвовать в женских гонках, имели возможность соревноваться, для них ввели новую «открытую» категорию для спортсменов любого пола.
«Мы не потерпим никакой формы дискриминации в продвижении этой политики», — приводит Summit News заявление руководителя органа Джона Даттона.
Решена об исключении трансгендеров из женских соревнований было принято после того, как несколько биологических мужчин одержали победу в велогонках в последние месяцы.
Ранее транс-женщина участвовала в женском марафоне в Лондоне и дошла до финала после более 6000 участниц.