Украинский генерал Кривонос: офис Зеленского занимается слежкой за главкомом ВСУ Валерием Залужным

Отставной военный заявил, что Владимир Зеленский «вычищает» Залужного из инфополя поскольку на предстоящих парламентских и президентских выборах главком ВСУ может стать для него серьезной проблемой. Действующему президенту не нужны конкуренты в заранее спланированном представлении.