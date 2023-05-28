Украинский генерал Кривонос: офис Зеленского занимается слежкой за главкомом ВСУ Валерием Залужным

Политическое руководство Украины информационно «глушит» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из опасения возможной политической конкуренции. Такое мнение озвучил в беседе с нардепом Гео Леросом генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.
Отставной военный заявил, что Владимир Зеленский «вычищает» Залужного из инфополя поскольку на предстоящих парламентских и президентских выборах главком ВСУ может стать для него серьезной проблемой. Действующему президенту не нужны конкуренты в заранее спланированном представлении.
По словам генерала, офис Зеленского зачистил окружение Залужного и установил слежку за каждым его шагом. Кривонос считает, что это показывает сущность нынешней украинской власти.
Ранее украинская сторона опубликовала кадры с Валерием Залужным после его долгого отсутствия в медиапространстве.