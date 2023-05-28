Алексей Чумаков рассказал правду о положении Юлии Ковальчук

Исполнитель Алексей Чумаков опроверг беременность своей жены. Об этом сообщает Телепрограмма.
Пара не давала никаких комментариев о скором пополнении в семье. Только поклонники актеров решили, что Юлия Ковальчук и Алексея скрывают беременность звезды.
Чумаков прокомментировал слухи об «интересном» положении супруги. Он не думает, что Юлия имеет фото с округлым животом. Певец сказал, что его тоже можно назвать беременным из-за его веса.
Ранее стало известно, что в интернете обсуждают скорое прибавление в семье продюсера Александра Цекало.