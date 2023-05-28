«Запретить навсегда»: в Египте выступили против документального фильма Netflix о Клеопатре

Советник отметил, что показ документального фильма состоялся без согласования с министерством культуры страны и министерством по делам древностей. Раафат потребовал «навсегда запретить» показ фильма. В Египте также заявили, что, изображая Клеопатру темнокожей, запад искажает цивилизацию «стремлением вмешаться в нее».