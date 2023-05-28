«Запретить навсегда»: в Египте выступили против документального фильма Netflix о Клеопатре

Документальный фильм Netflix «Царица Клеопатра» призвали запретить в Египте «навсегда». Советник по правовым вопросам министра культуры Эссам Рефаат направил жалобу в генпрокуратуру страны.
Фильм про легендарную египетскую царицу вышел в прокат 10 мая. Главную роль в кинокартине сыграла темнокожая британская актриса Адель Джеймс, что стало одной из причин недовольства. Автор жалобы заявил, что Запад пытается исказить исторические данные и создать «подделку».
Советник отметил, что показ документального фильма состоялся без согласования с министерством культуры страны и министерством по делам древностей. Раафат потребовал «навсегда запретить» показ фильма. В Египте также заявили, что, изображая Клеопатру темнокожей, запад искажает цивилизацию «стремлением вмешаться в нее».
Ранее пользователи портала Rotten Tomatoes не оценили документальный исторический фильм «Царица Клеопатра» от Netflix. Они назвали его «абсолютной подделкой».