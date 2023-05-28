Синоптик Тишковец рассказал о летней погоде в Москве

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве лето ожидается солнечным и теплым. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Летняя температура в регионе будет находиться в диапазоне 21-26 градусов по Цельсию. Также по прогнозам синоптиков, аномальная жара не ожидает москвичей.
В этом году летняя погода в Москве может быть засушливым — недобор осадков составит до 30 процентов. Поэтому дачникам рекомендуется заранее запастись водой.
В столице в конце мая начнется климатическое лето.
Ранее гелиобиолог Тамара Бреус предупредила, что магнитные бури в марте и апреле оказывают сильнейшее влияние на здоровье.