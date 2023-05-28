Financial Times: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС

Саудовская Аравия находится в процессе переговоров о возможном вступлении в Новый банк развития БРИКС. Такую информацию предоставило издание Financial Times со ссылкой на осведомленный источник в международной финансовой организации.
Представители банка рассказали, что придают большое значение королевству и его роли в ближневосточном регионе. В настоящий момент между ними и Эр-Риядом проводятся консультации.
Вступление Саудовской Аравии позволит укрепить свези между членами финансового объединения, созданного крупнейшими развивающимися экономиками мира в качестве альтернативы структурам под управление Запада, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что одной из основных тем саммита БРИКС в Августе станет обсуждение альтернативной доллару валюты в международных расчетах.