Депутат Чаплин предупредил об опасности при закапывании мусора на даче

Закапывать мусор у себя на дачном участке нельзя, а для того чтобы сжигать ветки и листву необходимо знать правила. Об этом рассказал агентству РИА Новости депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Многие дачники опрометчиво считают, что можно просто закопать мусор на своем участке. Однако так делать ни в коем случае нельзя: вы можете нарушить состояние почвы и общую экологию», — объяснил эксперт.
Чаплин рассказал, что для утилизации мусора необходимо заказать машину, которая вывезет отходы. На дачном участке можно закапывать ветки и листву, но только в специальных местах, соответствующих санитарным требованиям. При сжигании органического мусора — древесины и листьев — необходимо соблюдать правил безопасности. Огонь нельзя разводить ближе чем на 50 метров от леса.
Ранее Чаплин призвал не тратить деньги на искусственные украшения для сада, такие как гипсовые гномики, пластмассовые прудики или разноцветная галька, так как это является антитрендом сезона.