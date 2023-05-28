Депутат Чаплин предупредил об опасности при закапывании мусора на даче

Чаплин рассказал, что для утилизации мусора необходимо заказать машину, которая вывезет отходы. На дачном участке можно закапывать ветки и листву, но только в специальных местах, соответствующих санитарным требованиям. При сжигании органического мусора — древесины и листьев — необходимо соблюдать правил безопасности. Огонь нельзя разводить ближе чем на 50 метров от леса.