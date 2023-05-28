Диетолог Пономарева рассказала, что правильное питание увеличивает продолжительность жизни

Диетврач сослалась на исследования, которые проводились в «голубых зонах», в пяти местах от Окинавы до Сардинии, где местные жители употребляли большое количество фруктов, овощей, зерновых и бобовых. При этом редко употребляли полуфабрикаты, рафинированный сахар, молочные продукты и мясо.