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Диетолог Пономарева рассказала, что правильное питание увеличивает продолжительность жизни

Общество
Диетолог Пономарева рассказала, что правильное питание увеличивает продолжительность жизни

Диетолог Василиса Пономарева рассказала, что правильное питание увеличивает продолжительность жизни на 13 лет. Об этом сообщает МедикФорум.

Специалист упомянула о давно известном факте, что правильное питание влияет на здоровье и продолжительность жизни.

Диетврач сослалась на исследования, которые проводились в «голубых зонах», в пяти местах от Окинавы до Сардинии, где местные жители употребляли большое количество фруктов, овощей, зерновых и бобовых. При этом редко употребляли полуфабрикаты, рафинированный сахар, молочные продукты и мясо.

Диетолог сообщила, что в регионах где соблюдали диету в основном из растений с упором на бобовые зафиксировали высокую продолжительность жизни.

Ранее врач Элишка Селингер рассказала о коварстве сахара и его негативном влиянии на здоровье.
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