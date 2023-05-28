Диетолог Пономарева рассказала, что правильное питание увеличивает продолжительность жизни

Диетолог Василиса Пономарева рассказала, что правильное питание увеличивает продолжительность жизни на 13 лет. Об этом сообщает МедикФорум.
Специалист упомянула о давно известном факте, что правильное питание влияет на здоровье и продолжительность жизни.
Диетврач сослалась на исследования, которые проводились в «голубых зонах», в пяти местах от Окинавы до Сардинии, где местные жители употребляли большое количество фруктов, овощей, зерновых и бобовых. При этом редко употребляли полуфабрикаты, рафинированный сахар, молочные продукты и мясо.
Диетолог сообщила, что в регионах где соблюдали диету в основном из растений с упором на бобовые зафиксировали высокую продолжительность жизни.
Ранее врач Элишка Селингер рассказала о коварстве сахара и его негативном влиянии на здоровье.