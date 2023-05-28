Врач Елена Дригинкина рассказала какие бюстгальтеры опасны для здоровья

Использование бюстгальтеров является вредным для здоровья груди и рекомендуется заменить их на топы Об этом рассказала врач-акушер-гинеколог и маммолог Елена Дригинкина.
По словам Елены, если рассматривать этот вопрос с медицинской точки зрения, то топы более безопасная альтернатива бюстгальтерам.
Давление, оказываемое косточками и застежками на молочные железы, способно нарушить кровообращение и вызвать мастопатию.
Ранее врач Дригинкина рассказала, какие трусы могут быть опасны для женского здоровья.