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В Краснодарском крае предотвратили попытку атаки на НПЗ с помощью БПЛА

Происшествия
В Краснодарском крае предотвратили попытку атаки на НПЗ с помощью БПЛА

Попытку атаки на Ильинский нефтеперерабатывающий завод с помощью неустановленных беспилотников предотвратили в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе города.

«По информации ЕДДС Северского района, около 2 часов ночи с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов», — сообщается в Telegram-канале штаба.

Все попытки приблизиться к заводу были нейтрализованы. НПЗ не получило никаких повреждений. Возникло задымление, которое было оперативно ликвидировано дежурными службами. Никто не пострадал.

Ранее Беспилотный летательный аппарат, запущенный ВСУ, атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
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