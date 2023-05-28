В Краснодарском крае предотвратили попытку атаки на НПЗ с помощью БПЛА

Попытку атаки на Ильинский нефтеперерабатывающий завод с помощью неустановленных беспилотников предотвратили в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе города.
«По информации ЕДДС Северского района, около 2 часов ночи с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов», — сообщается в Telegram-канале штаба.
Все попытки приблизиться к заводу были нейтрализованы. НПЗ не получило никаких повреждений. Возникло задымление, которое было оперативно ликвидировано дежурными службами. Никто не пострадал.
Ранее Беспилотный летательный аппарат, запущенный ВСУ, атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.