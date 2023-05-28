Врачи пришли в ужас, когда узнали о кофеиновой зависимости у двухлетнего сына Дмитрия Шепелева

На днях 40-летний телеведущий Дмитрий Шепелев сильно удивил поклонников, рассказав в социальных сетях, что его 2-летний сын Тихон начал регулярно пить кофе.
Эти опасения подтверждают и врачи. По словам педиатра Веры Макаровой, Шепелев совершает непоправимые ошибки. Постоянное употребление кофе в детском возрасте может спровоцировать очень серьезные проблемы с сердцем.
Ранее диетолог Гинзбург рассказал о виде кофе, ускоряющем старение. По словам Гинзбурга, порошковый кофе содержит мало полезных веществ, так как примерно половина из них исчезает при его производстве.