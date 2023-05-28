Американский легкоатлет Краузер установил новый мировой рекорд в толкании ядра

Краузер отправил снаряд на отметку 23,56 метра. Последний мировой рекорд в 23,37 метра также был установлен спортсменом в 2021 году. Кроме того, 30-летний мужчина в феврале 2023 года установил мировой рекорд в помещении — 23,38 метра.