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Администрация Байдена и конгресс пришли к общему решению по потолку госдолга США

Экономика
Администрация Байдена и конгресс пришли к общему решению по потолку госдолга США

В США решили «отсрочить» возможный дефолт, подняв потолок государственного долга. Представители Белого дома пришли к договоренности с конгрессменами-республиканцами о повышении потолка госдолга США, как того требовала глава Минфин страны Джанет Йеллен.

«Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа»— сообщил портал спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

Йеллен ранее заявила в письме Конгрессу, что если потолок госдолга не будет поднят или действие лимита не будет приставлен, то страна столкнется с дефолтом уже к 5 июню. Республиканец Кевин Маккарти рассказал в Twitter, что до подобной ситуации американская экономика дошла из-за бездействия президента страны Джо Байдена.

Ранее в США запустили обратный отсчет до возможного дефолта на фоне бурных обсуждений ситуации с госдолгом.
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