Администрация Байдена и конгресс пришли к общему решению по потолку госдолга США

Йеллен ранее заявила в письме Конгрессу, что если потолок госдолга не будет поднят или действие лимита не будет приставлен, то страна столкнется с дефолтом уже к 5 июню. Республиканец Кевин Маккарти рассказал в Twitter, что до подобной ситуации американская экономика дошла из-за бездействия президента страны Джо Байдена.